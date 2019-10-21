Футбол
Советский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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Руководство «Ротора» считает Слуцкого некомпетентным в бюджетном законодательстве
НовостиВолгограда.рувчера в 15:14
Леонид Слуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы. Слишком много эго, слишком много власти»
Sportbox.RUвчера в 06:20
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Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Наука
Российские учёные изучили радиационную обстановку в Японском море
Завершилась российская экспедиция по мониторингу радиационной обстановки в Японском море и Курило-Камчатском регионе Тихого океана — исследовательское судно «Профессор Хлюстин» прибыло во Владивосток, сообщает 22 октября пресс-служба Росморпорта.
REGNUM 08:45
Общество
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 01:57
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта
«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
REGNUM 03:42
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке, но не для всех
Крупнейший российский банк объявил о планах снизить ставку по ипотеке для покупателей квартир в новостройках, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Волга-Каспий вчера в 07:56
Общество
В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов
Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 01:24
Авто
Hyundai презентовала новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель Hyundai представил кроссовер Hyundai ix25 второй генерации, известный в России под именем Creta.
Автоновости дня 03:02
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
Национальная служба новостей 20 октября в 10:19
Общество
Российских семей с низкими доходами стало меньше
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 18:16
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда 06:35
Общество
Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента
Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Московский Комсомолец 08:24
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 07:43
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 20 октября в 22:49
Политика
Орешкин оценил возможность применения ИИ в российской экономике
Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума "Открытые инновации" глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 06:33
Происшествия
Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса
Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 09:02
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Общество
У американцев на МКС сломалась плита
Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней в американском сегменте и теперь завтракают у российских коллег, об этом сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:01
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 06:11
Киберспорт
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Sostav.ru 07:35
Происшествия
Россиянина подозревают в убийстве соотечественницы в Испании
В российском посольстве сообщили, что пока официальная информация по поводу убийства гражданки РФ на территории Испании в ведомство не поступала.
Аргументы и Факты 05:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 05:51
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Известия 06:19
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 01:00
Футбол
Булыкин: у «Локомотива» есть шансы, «Ювентус» даёт играть
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча московского клуба с «Ювентусом» в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 22 октября, в Турине.
Чемпионат 07:24