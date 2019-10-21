Футбол
Советский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
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Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
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Опубликовано видео победного проката Анны Щербаковой на Skate America
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В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
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Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
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Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
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