Футбол

Советский спортСоветский спортЛеонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с Ротором. Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию Ротору, которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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