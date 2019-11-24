Футбол

Советский спортСоветский спортЛеонид Слуцкий: «Витесс» играет без веры

Главный тренер Витесса Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от Спарты (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Голландии. Это была сложная игра, приводит Vitesse Inside слова Слуцкого. У нас были шансы, но, если их не использовать, забьет соперник.
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Фанаты «Витесса» запустили хештег #SlutskyOut

Sports.ru16:27

Слуцкий: «Могу понять болельщиков „Витесса“»

Sport24.ru15:25

«Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч чемпионата Голландии 24 ноября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:22

Леонид Слуцкий: «Волнуюсь ли я за свое место? Никогда этого не делаю»

Спорт-Экспресс15:00

Слуцкий ответил на вопрос о будущем после четвёртого поражения «Витесса» подряд

Sport.ru16:59

Слуцкий: ситуация с серией поражений очень тяжёлая для команды и болельщиков

Чемпионат15:42

#SlutskyOut. Фанаты «Витесса» требуют отставку Слуцкого

Матч ТВ15:52
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Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Политика

Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.
РБК 20:33
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Коммерсантъ 19:52
Музыка

Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место

Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.
Комсомольская правда 13:43
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Вести.Ru 18:29
Политика

Путин обсудил возвращение в страну старообрядцев

Президент Владимир Путин принял предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви митрополита Корнилия.
Телеканал 360° вчера в 16:26
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие

Украинские националисты в Донбассе захватили в заложники офицера ВСУ

Украинские националисты захватили офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью обменять его на пытавшегося устроить провокацию в Золотом представителя львовского филиала «Украинской добровольческой армии» (УДА).
ФАН 06:24
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Lenta.ru 20:47
Политика

В Румынии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:17
Кино

Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Kinonews.ru 22 ноября в 01:54
Политика

WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС

Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.
ТАСС 17:52
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано восточнее острова Кунашир в южной части Большой Курильской гряды, сообщили ТАСС в субботу в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАСС вчера в 09:12
Общество

Названы худшие и лучшие варианты завтрака

Вести.Ru 15:44
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Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики

Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
РЕН ТВ 20:22
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Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Коммерсантъ 16:56
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» вновь возглавил прокат в РФ

Аргументы и Факты 18:14
Политика

Пушков назвал цель поставок американского СПГ на Украину

Начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину вызвано не стремлением помочь Киеву в достижении «энергетической независимости», а желанием заработать, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Rambler News Service вчера в 01:10
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru 21 ноября в 22:29
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Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
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Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Коммерсантъ 13:34
Футбол

Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

Газета.Ru 10:01
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
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В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Корсаковском районе

23 ноября в 6:40 48-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hilux Surf, двигался по автодороге Корсаков — Новиково.
Сахалин.Инфо 19:41
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Пригожин вступился за Ротару после скандала с концертами в России

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Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным

Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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