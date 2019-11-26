Футбол

Новый ВекНовый ВекЛеонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
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Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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