Футбол
Новый ВекЛеонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»
Главный тренер голландского «Витесса», экс-наставник ЦСКА и сборной России может возглавить казанский «Рубин» или московское «Динамо».
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Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.Чемпионат04:20
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