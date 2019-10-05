Футбол

MetaratingsMetaratingsЛеонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь

Сложился стереотип, что все в России любят водку.
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«Возможно, я не типичный русский». Слуцкий душевно пообщался с журналистом

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Леонид Слуцкий: «Я нетипичный русский, не люблю водку»

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Леонид Слуцкий — о матче с «Утрехтом»: «Трудная и важная победа»

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Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката

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В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бросить вызов королеве Елизавете II и предложить ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку, чтобы добиться выхода страны из ЕС 31 октября, сообщает The Sunday Times со ссылкой на британских министров.
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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
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На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

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РИА Новости вчера в 11:44
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Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»

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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

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Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
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В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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