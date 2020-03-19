Коронавирус
Татар-информЛеонид Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил сегодня с заявлением в адрес болельщиков казанской команды.
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Слуцкий выступил с обращением к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 12:40
«Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своему здоровью!» Видеообращение Слуцкого к болельщикам
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 12:50
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Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Гаджеты
Sony провела презентацию PlayStation 5
Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Общество
Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса
Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.
Авто
«АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.
Политика
Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Общество
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Общество
Танцор из клипа Little Big попал на тканевые маски против коронавируса
Группа Little Big создала коллекцию тканевых масок для лица, на которой изображен полный танцор из клипа на песню Uno.
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Происшествия
Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана
Футбол
Хеведес: чемпионат остановлен, а тренировки продолжаются - это безумие
Со вчерашнего дня игры в Российской премьер-лиге прекращены по крайней мере до 10 апреля, но тренировки продолжаются.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Политика
Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии
Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Наука
Исследование: Мужчины со старшими братьями чаще бывают геями
Канадские учёные из Университета Торонто выяснили, что наличие старшего брата существенно увеличивает вероятность у мужчины гомосексуальной ориентации, сообщает MedikForum.
Здоровье
Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса
Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.