Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил сегодня с заявлением в адрес болельщиков казанской команды.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Гаджеты Sony провела презентацию PlayStation 5 Компания Sony представила основные характеристики новой игровой консоли PlayStation 5. В связи с эпидемией коронавируса было невозможно устроить презентацию перед большой аудиторией.

Общество В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.

Общество РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.

Общество Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.

Авто «АвтоВАЗ» испытывает сборку новой Chevrolet Niva Сборочных операций над кузовом рестайлинговой Niva в настоящее время не производилось – наверняка, это был испытательный прогон для адаптации нынешнего производства к новой для него модели.

Политика Пригожин попросил возобновить в США дело против «Конкорда» Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возобновить дело в отношении возглавляемой им компании "Конкорд", чтобы публично доказать невиновность компании.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Энергетика Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.

Общество В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.

Общество Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Политика Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.