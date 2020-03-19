Коронавирус
Татар-информЛеонид Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил сегодня с заявлением в адрес болельщиков казанской команды.
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Общество
Путин порекомендовал россиянам не покупать продукты впрок
Президент России Владимир Путин призвал соотечественников не покупать продукты впрок, так как ситуация на продовольственном рынке стабильна.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Toyota Town Ace произошло утром 19 марта 2020 года в в районе станции Таежная Ангарского городского округа.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Здоровье
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Авто
Новый Chevrolet Tracker поступил в продажу
Компания General Motors выводит на рынок Южной Америки свой кроссовер Chevrolet Tracker. Сегодня продажи новинки стартовали в Бразилии.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве
«Уралвагонзавод» подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Экономика
Хазин: кризис — это результат противодействия либералов из правительства и ЦБ поправкам Путина о семье
Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что за финансовый кризис должно понести ответственность либеральное правительство, деятельность которого не принесла успехов.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Футбол
Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Общество
Дачи спасут россиян от коронавируса
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Наука
Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови
Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе
Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Российский лидер призвал не верить вбросам и фейкам по этой теме.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Политика
Зеленский посетовал на «кнопкодавство» в Раде из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов "голосовал" в парламенте во время отсутствия, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.