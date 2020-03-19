Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил сегодня с заявлением в адрес болельщиков казанской команды.

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