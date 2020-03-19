Коронавирус

Татар-информТатар-информЛеонид Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил сегодня с заявлением в адрес болельщиков казанской команды.
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Слуцкий выступил с обращением к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

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«Берегите себя, не оставайтесь равнодушными к своему здоровью!» Видеообращение Слуцкого к болельщикам

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Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
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Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Toyota Town Ace произошло утром 19 марта 2020 года в в районе станции Таежная Ангарского городского округа.
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

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Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
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Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
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Новый Chevrolet Tracker поступил в продажу

Компания General Motors выводит на рынок Южной Америки свой кроссовер Chevrolet Tracker. Сегодня продажи новинки стартовали в Бразилии.
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
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«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве

«Уралвагонзавод» подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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Хазин: кризис — это результат противодействия либералов из правительства и ЦБ поправкам Путина о семье

Экономист Михаил Хазин высказал мнение, что за финансовый кризис должно понести ответственность либеральное правительство, деятельность которого не принесла успехов.
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Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
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Появилось фото новой формы «Ливерпуля» бирюзового цвета

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии выездной формы «Ливерпуля» на сезон-2020/21. Новая экипировка бирюзового цвета.
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В России обсудят введение нового режима занятости

В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
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Дачи спасут россиян от коронавируса

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
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В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места

Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
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Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

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Роспотребнадзор с января досмотрел более 4,5 млн человек на границе

Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 млн человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний.
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Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
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Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

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Зеленский посетовал на «кнопкодавство» в Раде из-за коронавируса

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