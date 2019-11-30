Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЛеонид Слуцкий покинул «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса». Наставник заявил, что покидает Нидерланды.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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