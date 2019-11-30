Футбол
Свободная ПрессаЛеонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса». Наставник заявил, что покидает Нидерланды.
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Политика
Кремль высказался о встрече Путина с Зеленским
По словам представителя Кремля, Путину и Зеленскому есть о чем поговорить.
Происшествия
В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Туристический автобус рухнул с моста в Забайкалье в замерзшую реку: в результате аварии погибли, по предварительным данным, 19 человек, в том числе водитель.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы СКР по Свердловской области
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
Спорт
Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке
Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Происшествия
Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами
Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
Общество
В Петербурге умер дирижер Марис Янсонс
В возрасте 77 лет в Санкт-Петербурге скончался дирижер Марис Янсонс. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.
Единоборства
Волков ответил Нганну, предложив подраться в Париже
Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков ответил Фрэнсису Нганну, который предложил провести бой в Лас-Вегасе.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Футбол
«Арсенал» обыграл на выезде ЦСКА в матче молодежного первенства
Тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл на выезде московский ЦСКА в матче 18-го тура молодежного первенства России.
Происшествия
Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге
Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Армия и оружие
Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Технологии
Раскрыта загадка самого быстрого самолета в истории
Воздухозаборники двигателей J58 (JT11D-20) были ключевой особенностью стратегического сверхзвукового разведчика SR-71 Blackbird США, что позволяло самолету развивать рекордную крейсерскую скорость 3,2 числа Маха.
Культура
Кот исполнил соло на клавишных и спел
Интересно, приняли бы исполнителя в группу «Бременские музыканты». Сложно сказать, о чем эта песня, но кот явно исполняет ее от всей души.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Здоровье
«Фуфломицин»: Российские врачи разоблачили дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Оказалось, "фуфломицины" не только бесполезны в лечении вирусов, но и могут нанести вред здоровью.
Финансы
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Спорт
Россия и Япония сыграют за бронзу ЧМ по пляжному футболу
Россия и Япония, к сожалению, уступили Италии и Португалии, при том дело дошло до овертайма - теперь предстоит игра за бронзу.