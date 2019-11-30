Футбол
Евро-футбол.ру«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
После игры технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб в ближайшее время рассмотрит его. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии «Витесс» потерпел пять поражений подряд и опустился на седьмую позицию, имея в активе 23 балла.
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Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Происшествия
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек
В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек При падении с моста пассажирского автобуса в Забайкальском крае погибли 19 человек, еще 22 — получили травмы.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом же раунде
Бой проходил 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко выиграл в первом раунде техническим нокаутом.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Футбол
«Реал» был заинтересован в приглашении Моуринью
The Sun добавляет, что в услугах 56-летнего тренера были заинтересованы такие клубы, как дортмундская Боруссия, Милан, Лион и китайский Гуанчжоу Эвергранд, предлагавший португальцу около 40 миллионов фунтов стерлингов за один сезон.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди
Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Происшествия
Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца
Дети, игравшие на берегу реки в Саратовской области, нашли тело младенца, вмерзшее в лед.
Авто
В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
В пресс-службе Роспотребнадзора назвали основные пути заражения ВИЧ, сообщает РИА Новости.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Футбол
Наиль Умяров – биография, как попал в «Спартак», детские фото
Умяров полезен Тедеско сразу в нескольких вещах: — тащит мяч между линиями — всегда ищет варианты для развития атаки — быстро переключается с позиции опорника на позицию «восьмёрки» — проделывает большой объём работы — руководит партнёрами На зимнем турнире в Катаре Наиль вообще был самым громким на поле.
Наука