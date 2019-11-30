Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Витесс» объявил об уходе Слуцкого

После игры технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб в ближайшее время рассмотрит его. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии «Витесс» потерпел пять поражений подряд и опустился на седьмую позицию, имея в активе 23 балла.
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