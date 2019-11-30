Футбол

Вести.RuВести.RuЛеонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса". Причиной стало неудачное выступление "орлов" в чемпионате Голландии. В матче 15 тура Эредивизие "Витесс" проиграл в гостях "Херенвену" 2:3.
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«Иногда футбол — это тоже боль». Слуцкий — об уходе из «Витесса»

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Sports.ru17:33
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
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Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

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В Кремле надеются на содержательный разговор на «нормандском саммите»

В Кремле считают, что есть все основания надеяться на субстантивный разговор во время саммита в "нормандском формате" в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

Овечкин вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теему Селянне.
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Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США

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Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
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Skoda начала производство нового Skoda Octavia

28 ноября чешская компания официально объявила, что начала производство новой Octavia на предприятии во Млада-Болеславе.
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Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
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Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
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Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
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Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту

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Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

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Дембеле в этом году уже не сыграет

Ожидается, что на восстановления потребуется около пяти недель. Таким образом, Дембеле в этом году не сможет помочь «Барселоне».
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Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Индии

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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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В Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон

В Сети появились фотографии предположительно новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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