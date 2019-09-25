Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба из Арнема на его решение завести инстаграм, передает Fox Sports. Как заявил сам наставник, быстрорастущая популярность его аккаунта сильно расстроила одного из работников клуба.

Слуцкий рассказал об отношении клуба к его инстаграму

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