Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемЛеонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба на его решение завести «инстаграм». По словам российского наставника, один из работников клуба был расстроен быстрорастущей популярности Слуцкого.
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Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, что за 1 день я набрал больше подписчиков, чем клуб за 4 года»

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Леонид Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, узнав, что за один день я набрал больше подписчиков в Instagram, чем клуб за 4 года»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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