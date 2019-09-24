Футбол
Спорт день за днемЛеонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба на его решение завести «инстаграм». По словам российского наставника, один из работников клуба был расстроен быстрорастущей популярности Слуцкого.
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Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru 17:14
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Наука
Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака
По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.
ФедералПресс вчера в 02:29
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Армия и оружие
В ЛНР призвали жителей Донбасса не допускать размещения техники ВСУ
Призываем жителей оккупированных Украиной территорий не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженными формированиями Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика
Зеленского в Нью-Йорке охраняют сильнее, чем Трампа и Путина
Безопасность президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на очередную сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обеспечивают намного сильнее и жёстче, чем других лидеров государств.
REGNUM 07:36
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Политика
Полиция получила право выносить предостережения гражданам
Раньше право выносить предостережение было только у прокуратуры и ФСБ.
Эхо Москвы 11:31
Происшествия
Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена
Интерфакс вчера в 21:08
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Кино
Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала
Американский актер Джаред Падалеки, знакомый зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», в ближайшем будущем может исполнить главную роль в ремейке сериала «Уокер, техасский рейнджер» (в оригинале — «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»), прославившего Чака Норриса.
Известия 09:11
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Политика
Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире.
Газета.Ru 13:23
Гаджеты
Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли
Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.
Вести.Финанс вчера в 23:40
Общество
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36