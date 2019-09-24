Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба на его решение завести «инстаграм». По словам российского наставника, один из работников клуба был расстроен быстрорастущей популярности Слуцкого.

Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

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