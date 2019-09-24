Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба на его решение завести «инстаграм». По словам российского наставника, один из работников клуба был расстроен быстрорастущей популярности Слуцкого.

Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Спорт день за днем

Технологии Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на товарах с AliExpress Как пишет The Bell, сделка предполагает, что пользователи «ВКонтакте» смогут зарабатывать на товарах ритейлера AliExpress.

Армия и оружие Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в 2018 году в США из Грузии, признал вину по обвинениям в киберпреступлениях в американском суде, сообщает агентство Bloomberg.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Политика Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткий контакт на приеме в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Политика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Происшествия При столкновении иномарок в Иркутске погибли два человека Еще один пострадавший находится в больнице. Автомобили «Форд Фокус» и «Ауди А-7» столкнулись 24 сентября в 23:00 на улице Байкальская.

Политика Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.

Шоу-бизнес Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.

Общество Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Африку В свой официальный тур по Африке Меган Маркл и принц Гарри отправились на коммерческом самолете. Рейс герцогов был задержан на 1,5 часа.

Политика Нетаньяху поддержал Трампа, призвав усилить давление на Иран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на выступление президента США Дональда Трампа на трибуне ООН и призвал мировое сообщество усилить давление на Иран.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Общество «Точки роста» открываются в сельских школах Томской области В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Политика Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Шоу-бизнес Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым Актриса Кристина Асмус прокомментировала сообщения ряда средств массовой информации о расставании и разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Экономика Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.

Кино В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2» Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

Здоровье Опаснее онкологии могут быть только эти заболевания Врачи назвали пять заболеваний, чьи показатели смертности которых значительно выше онкологических.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Политика СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.