Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемЛеонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о реакции клуба на его решение завести «инстаграм». По словам российского наставника, один из работников клуба был расстроен быстрорастущей популярности Слуцкого.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Леонид Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, что за день я набрал больше подписчиков в инстаграме, чем клуб за 4 года»

Sports.ru15:58

Леонид Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, узнав, что за один день я набрал больше подписчиков в Instagram, чем клуб за 4 года»

Sportbox.RU12:19

Слуцкий: «В „Витессе“ расстроились, что за 1 день я набрал больше подписчиков, чем клуб за 4 года»

Sport24.ru11:07

Леонид Слуцкий: Набрал за сутки больше подписчиков в Instagram, чем «Витесс» за все время

Советский спорт12:04

Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Спорт день за днем12:01

Слуцкий: в «Витессе» огорчились, что я набрал больше подписчиков, чем клуб

Чемпионат11:45

Леонид Слуцкий: «Сотрудник „Витесса“, сказал, что мой Instagram за один день набрал больше подписчиков, чем аккаунт клуба за все время»

Спорт-Экспресс12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:19, Вашингтон
Гаджеты

Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

Рамблер вчера в 16:16
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
ТАСС 13:02
Политика

Украина не собирается забирать брошенные в Крыму ветхие корабли

Источник фото: commons.wikimedia.org - СС0 Как заявил заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль, Россия перед тем как отдавать брошенные в Крыму Киевом корабли, должна полностью отремонтировать их за свой счет, а после этого вернуть украинской стороне.
Слово и Дело 12:47
Музыка

В Москве стартует национальный отбор на «Детское Евровидение»

В Москве 24 сентября стартует национальный отбор на «Детское Евровидение». Конкурс пройдет в Vegas City hall.
Культуромания 01:31
Политика

Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик

В ходе общения со студентами Высшей школы экономики представитель Кремля подчеркнул, что в полицейского или росгвардейца нельзя ничего бросать.
РИА Новости 05:56
Космос

Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС

Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем.
Известия 22 сентября в 03:40
Политика

Зеленский рассказал о намерении пригласить Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что намерен пригласить американского лидера Дональда Трампа с визитом в страну.
Известия 16:14
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Кино

В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 13:48
Политика

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с визами для российских парламентариев.
РИА Новости 16:05
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Кино

Вышел трейлер второй части «Притяжения» Федора Бондарчука

Действие второй части разворачивается спустя три года после событий «Притяжения»: у москвички Юли (Ирина Старшенбаум), которая вступила в контакт с пришельцем, начинают проявляться необычные способности.
Sunmag.me 11:09
Политика

МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM 22 сентября в 22:29
Экономика

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Политика

Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться

Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус» после окончания контракта с «МС»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить туринский «Ювентус» по окончании срока действия контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
Чемпионат 12:07
Музыка

Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале

Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Политика

Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ

Саудовская Аравия еще не установила точное место запуска ракет, которые атаковали страну, но уверена, что это был Иран, заявил госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
РИА Новости 15:09
Здоровье

О травах, которые могут очистить лёгкие, поведали медики

ГлавУфа 22 сентября в 06:35
Общество

МЧС ликвидирует 578 своих учреждений

В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.
Вести.Ru 15:34
Шоу-бизнес

Саша Артёмова рассказала, каким родился ее ребенок от Жени Кузина

Несколько дней назад выпускница телестройки «Дом-2» Саша Артёмова впервые стала мамой.
Bimru.ru 22 сентября в 08:48
Культура

«Культурный норматив» опубликовали без ведома руководства Минкультуры

Сотрудники Минкультуры опубликовали перечень рекомендуемых произведений в рамках проекта "Культурный норматив школьника", не уведомив руководство, общественность неверно трактовала этот список, сказала журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
РИА Новости 14:55
Общество

В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи

В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 07:17
Кино

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

RuNews24.ru 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное