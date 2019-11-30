Футбол

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЛеонид Слуцкий покинул «Витесс»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса». Наставник заявил, что покидает Нидерланды.
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Слуцкий: «Сделал всё, чтобы переломить ситуацию в „Витессе“»

Sport.ru30 ноября в 09:29

«Спасибо за все!» - нигерийский форвард «Витесса» обратился к ушедшему в отставку Слуцкому

ИноПроСпортвчера в 18:25

Алдонин: возвращение Слуцкого нужно российскому футболу

РИА Новостивчера в 06:24

«Русский не выглядит как тренер». Что в Голландии говорят об увольнении Слуцкого из «Витесса»

Sport24.ru30 ноября в 15:00

Европа потеряла Слуцкого. Потерял ли Слуцкий Европу?

Sportbox.RU02:44

Леонид Слуцкий ушёл в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Чемпионат30 ноября в 09:30

Леонид Слуцкий: «Я сделал все, что мог, чтобы переломить ситуацию»

Спорт-Экспресс30 ноября в 08:17
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Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Происшествия

В Екатеринбурге задержана глава секты по делу об убийстве ребенка

Вечерние Ведомости вчера в 23:19
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Гаджеты

Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон

СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Ferra вчера в 09:51
Технологии

Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10

Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
News.ru 02:45
Происшествия

Министр внутренних дел Абхазии освобожден от должности

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.
Sputnik Абхазия 05:18
Авто

Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России

Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Shraibikus News 29 ноября в 11:50
Общество

Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Российская газета 03:23
Политика

Жириновский признался, что пробовал наркотики

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Газета.Ru 04:55
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Экономика

Элитное жилье в России подорожало до максимума 2015 года

В ноябре 2019 года средняя стоимость элитной квартиры на столичном рынке новостроек превысила 1,08 миллиона рублей за квадратный метр (в ноябре 2018 года - 987 тысяч рублей).
Российская газета 04:45
Происшествия

Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области

Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.
Известия 04:36
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Комсомольская правда 01:35
Футбол

Андрей Тихонов: «Динамо» стало быстрей, агрессивней

По рисунку игры команда стала быстрей, агрессивней.
Советский спорт 04:39
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия

Хлопок газа мог спровоцировать пожар в квартире в центре Петербурга

Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.
REGNUM 05:10
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:18
Политика

Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны

Михаил Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны, которая сможет разрушить всю цивилизацию, сообщает издательство «Лента.RU».
Ореанда-Новости вчера в 14:00
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Политика

Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Экономика

Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Интерфакс 03:10
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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