Футбол
Свободная ПрессаЛеонид Слуцкий покинул «Витесс»
Известный российский тренер Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера голландского «Витесса». Наставник заявил, что покидает Нидерланды.
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«Спасибо за все!» - нигерийский форвард «Витесса» обратился к ушедшему в отставку Слуцкому
ИноПроСпортвчера в 18:25
«Русский не выглядит как тренер». Что в Голландии говорят об увольнении Слуцкого из «Витесса»
Sport24.ru30 ноября в 15:00
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Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
В Екатеринбурге задержана глава секты по делу об убийстве ребенка
Гаджеты
Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон
СМИ сообщили, что Sony работает над компактным смартфоном в линейке Xperia.
Технологии
Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10
Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
Происшествия
Министр внутренних дел Абхазии освобожден от должности
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Гарри Аршба от должности министра внутренних дел.
Авто
Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России
Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Общество
Росстат назвал регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда
Наиболее стабильная обстановка на рынке труда по итогам III квартала 2019 года, по данным Росстата, отмечена в Ямало-Ненецком автономном округе.
Политика
Жириновский признался, что пробовал наркотики
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Экономика
Элитное жилье в России подорожало до максимума 2015 года
В ноябре 2019 года средняя стоимость элитной квартиры на столичном рынке новостроек превысила 1,08 миллиона рублей за квадратный метр (в ноябре 2018 года - 987 тысяч рублей).
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области
Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Футбол
Андрей Тихонов: «Динамо» стало быстрей, агрессивней
По рисунку игры команда стала быстрей, агрессивней.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Происшествия
Хлопок газа мог спровоцировать пожар в квартире в центре Петербурга
Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны
Михаил Горбачёв призвал Россию и США не допустить новой войны, которая сможет разрушить всю цивилизацию, сообщает издательство «Лента.RU».
Музыка
На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак
На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Политика
Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
Экономика
Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%
Банк России с 1 октября 2019 года ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязал к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России
Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.