Футбол
MetaratingsЛеонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с социальной сетью инстаграм.
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Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг данные о тяжелом состоянии актрисы
RuNews24.ru 13 сентября в 08:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию
Элементы С-400 доставлены на авиабазу "Мюртед" в Анкаре. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.
Вести.Ru 08:01
Общество
Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири
Телепрограмма вчера в 13:50
Футбол
Тайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины
Sportbox.RU вчера в 14:59
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Энергетика
Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов
Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни».
РБК 06:13
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Джонсон поведал о «британском Халке»
Британский премьер Борис Джонсон считает вполне возможным выработку соглашения о будущих отношениях Великобритании с ЕС на саммите Евросоюза 17 октября.
Вести.Ru 08:28
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как проходит свадьба Собчак и Богомолова
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадебном торжестве Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 13 сентября в 17:17
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Общество
Москвичей предупредили о приходе в Москву «циклонического образования»
В начале недели в Москву придет циклоническое образование из Скандинавии, в результате чего атмосферное давление в столице понизится до 733 мм рт. ст. Об этом сообщил РБК научный руководитель национального Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.
РБК 07:54
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала подарки со свадьбы
Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова резко ответила на слухи о фиктивном романе с Тимати
Модель Анастасия Решетова, отдыхающая со своим возлюбленным – рэпером Тимати, на Мальдивских островах, резко ответила на комментарии хейтеров, уверенных в том, что их роман является фейковым.
Bimru.ru вчера в 10:38
Экономика
Фонды драгметаллов показали в летние месяцы самую высокую доходность
Фонды драгметаллов показали в летние месяцы самую высокую доходность Летние месяцы принесли частным инвесторам неплохой доход на рынке коллективных инвестиций.
Коммерсантъ 07:00
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
Политика
Кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП
Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС 08:20