Футбол
MetaratingsЛеонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки
Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с социальной сетью инстаграм.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
«По Москве пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые весьма негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.
РБК 04:44
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Шоу-бизнес
Мать и супруг Заворотнюк приехали в больницу
Мать и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк приехали в больницу. Они выглядели очень обеспокоенными.
РЕН ТВ вчера в 14:31
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 13 сентября в 15:28
Происшествия
При пожаре в Ангарске пострадали 12 человек
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.
OAnews вчера в 19:11
Общество
Скончался академик-экономист Виктор Ивантер
Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет.
Вести.Ru 04:39
Происшествия
Глава курганского штаба Навального задолжал банку 7,5 миллиарда рублей
Глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф-банку» 7,5 млрд рублей.
URA.Ru вчера в 10:05
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова 13 сентября в 09:14
Футбол
Субашич тренируется с ограничениями перед матчем «Монако» с «Марселем»
Пеллегри, Губбельс, Йоветич продолжают лечение, а Субашич и Хенрикс тренируются с ограничениями.
Bobsoccer 13 сентября в 06:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС вчера в 17:32
Происшествия
Бросившую сына в «Лосином острове» москвичку признали невменяемой
Экспертиза установила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая оставила своего малолетнего сына на ночь в столичном парке «Лосиный остров» в феврале 2019 года.
Известия 04:04
Игры
В Steam бесплатно раздают DiRT Rally. Количество ключей ограничено
Акция завершится 16 сентября в 20:00 по московскому времени, однако разработчики из студии Codemasters предупреждают, что количество ключей ограничено.
Игромания.ру 02:43
Армия и оружие
Далеко слежу: войска ПВО получили наземный АВАКС
В России испытывают «наземный АВАКС» с элементами искусственного интеллекта.
Известия вчера в 17:01
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Голливудские актёры зарабатывают на 1,1 млн долларов больше актрис
Говорит Москва 04:53
Происшествия
Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске из-за технической неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МЧС.
Российская газета 03:27
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Политика
Чешские коммунисты потребовали не трогать памятник Коневу в Праге
Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовало от правительства, МИД и Минобороны страны не трогать памятник советскому маршалу СССР Ивану Коневу, а оставить его на прежнем месте.
Газета.Ru вчера в 18:41
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18