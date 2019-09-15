Футбол

MetaratingsMetaratingsЛеонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о своих взаимоотношениях с социальной сетью инстаграм.
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Слуцкий: занят футболом 23 часа 55 минут. Ещё 5 минут нужны для «Инстаграма»

Чемпионат04:44

Слуцкий: «Думаю о футболе 23 часа и 55 минут. Оставшиеся 5 минут — для инстаграма»

Sport24.ru03:48

Леонид Слуцкий рассказал, сколько времени тратит на футбол, а сколько — на Instagram

Матч ТВ04:51

Леонид Слуцкий: «Занят футболом 23 часа и 55 минут, оставшиеся 5 минут – для инстаграма»

Sports.ru04:14

Леонид Слуцкий рассказал, сколько времени тратит на футбол, а сколько — на Instagram

Sportbox.RU04:51

Леонид Слуцкий: Я занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки, оставшиеся пять минут – для инстаграма

Спорт день за днем05:04

Леонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки

Metaratings05:00
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В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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