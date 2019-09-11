Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛеонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.
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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.
Super.ru09:24

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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Super.ru09:24

Леонид Якубович передвигается на инвалидной коляске после травмы

StarHit.ru13:00

Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске

Телепрограмма14:02

Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле

7Дней.ру11:20

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru09:43

Якубовича заметили в инвалидном кресле

Московский Комсомолец10:12

С джипа в инвалидное кресло: что случилось с Якубовичем

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Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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