Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛеонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.
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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.
Super.ru09:24

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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Super.ru09:24

Леонид Якубович передвигается на инвалидной коляске после травмы

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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

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Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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