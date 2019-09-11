Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.

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Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.

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