Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛеонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.
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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.
Super.ruвчера в 09:24

Подробнее о событии

74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Super.ruвчера в 09:24

Представитель Якубовича объяснил появление телеведущего в инвалидном кресле

Газета.Ru02:27

Леонид Якубович передвигается на инвалидной коляске после травмы

StarHit.ruвчера в 13:00

Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске

Телепрограммавчера в 14:02

Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле

7Дней.рувчера в 11:20

Представитель Якубовича объяснил его появление в инвалидном кресле

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Агент Якубовича рассказал о состоянии шоумена

ФАН00:15
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Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Экономика

Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Музыка

Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон

Культуромания 01:41
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Здоровье

Власти США ограничат продажу ароматизированных электронных сигарет

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.
РБК вчера в 20:09
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес

Селена Гомес осчастливила поклонников, навестив родную школу

На днях 27-летняя актриса и певица Селена Гомес преподнесла своим юным поклонникам неожиданный подарок – она навестила свою бывшую школу, расположенную в Техасе.
Телепрограмма 02:57
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Нетаньяху: дружба с Путиным предотвратила военное столкновение в Сирии

Лишь дружеские отношения и прямые контакты с российским лидером предотвратили российско-израильский конфликт на территории Сирии.
Вечерний курьер 01:54
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Дочь Мадонны смутила небритыми ногами на модном показе

Дочь Мадонны, хоть и считается моделью и даже порой снимается в рекламе, к дизайнерским шоу холодна.
Wday.ru 00:58
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

NewInform 10 сентября в 13:42
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Технологии

Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных

В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Общество

Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами

Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.
Ведомости вчера в 17:24
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Армия и оружие

В Восточной Гуте обнаружили бывший штаб боевиков и тюрьму

РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье

5 правил ЗОЖ, которые могут лишить здоровья

Некоторые правила ЗОЖ давно устарели и оказались опровергнуты наукой.
MedikForum.ru 10 сентября в 21:01
Происшествия

Российский турист утонул на курорте в Болгарии

Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:31
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Леонид Якубович
Ведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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