Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.

с чего всё началось

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.

Общество 39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Технологии Новый телерадиосезон стартовал на НВК «Саха» В новом телесезоне зрителей НВК «Саха» ждут как полюбившиеся передачи, так и новые — программы для гурманов и мужчин, сообщает телеканал «Якутия 24».Помимо этого анонсированы новые проекты.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал По новому роману Стивена Кинга "Институт", опубликованному недавно на английском языке, снимают сериал.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Гринкомбанка ЦБ отозвал отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Гаджеты В России резко снизились цены на старые IPhone Американская корпорация Apple после презентации новых моделей гаджетов снизила цены на смартфоны прошлых лет.

Общество Пользователи «В контакте» больше не смогут делиться пиратскими книгами Меморандум предусматривает премодерацию именно загружаемых файлов, но не ссылок на пиратские ресурсы, объясняют собеседники «Ведомостей»: но около 80% пиратских книг во «В контакте» распространяется именно через загрузки.

Экономика Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Общество В центре Москвы нашли предметы XVIII–XIX веков В центре Москвы нашли предметы XVIII–XIX веков. Раскопки проводились в районе улицы Сретенки. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.