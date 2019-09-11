Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛеонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.
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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.
Super.ru09:24

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74-летний Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле (ВИДЕО)

Super.ru09:24

Леонид Якубович передвигается на инвалидной коляске после травмы

StarHit.ru13:00

Из-за травмы Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске

Телепрограмма14:02

Леонид Якубович вернулся из отпуска в инвалидном кресле

7Дней.ру11:20

Представитель Якубовича объяснил его появление в инвалидном кресле

Московский Комсомолец20:15

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru09:43

С джипа в инвалидное кресло: что случилось с Якубовичем

Дни.ру13:37
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Политика

Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
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Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале

Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
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На Камчатке иномарка врезалась в автобусную остановку

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Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Кино

По новому роману Стивена Кинга снимут сериал

Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
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Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости 17:44
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Врачи рассказали, чем нельзя заниматься уставшему человеку

Волгоградская правда 14:16
Шоу-бизнес

На ночь глядя: Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинации

70-летняя Алла Пугачева взволновала поклонников новой фотографией в своем блоге.
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Армия и оружие

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 13:02
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Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Наука

В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека

Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия

Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
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Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
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США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
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Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Экономика

Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области.
ТАСС 17:05
Политика

Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
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Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета 00:10
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»

Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
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Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости

Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
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Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове

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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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Леонид Якубович
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Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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