Шоу-бизнес
Газета.RuЛеонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.
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с чего всё началось
Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.Super.ru09:24
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Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
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Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале
Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.
ТАСС 19:12
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
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На Камчатке иномарка врезалась в автобусную остановку
Аргументы и Факты - Камчатка 20:14
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service 12:39
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости 17:44
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Врачи рассказали, чем нельзя заниматься уставшему человеку
Волгоградская правда 14:16
Шоу-бизнес
На ночь глядя: Алла Пугачева сделала селфи в кружевной комбинации
70-летняя Алла Пугачева взволновала поклонников новой фотографией в своем блоге.
Passion.ru 17:45
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 13:02
Политика
Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Наука
В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека
Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.
UfacityNews.ru 09 сентября в 07:42
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Экономика
Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области
Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области.
ТАСС 17:05
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости 18:23
Политика
Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»
Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Общество
Теща и первая жена рассказали о «шпионе» Смоленкове
Взгляд.ру 19:59
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10