Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват.

с чего всё началось

Ведущий телешоу "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле, передает издание Super. 74-летнего шоумена заметили с женой в аэропорту Тивата. По словам помощника Якубовича, телеведущий отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом.

Политика Трюдо объявил о роспуске парламента Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.

Единоборства Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова торжественно встретили в Махачкале Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, защитившего титула на турнире UFC 242 в Абу-Даби, торжественно встретили в махачкалинском аэропорту, сообщил глава правительства Дагестана Артем Здунов на своей странице в Instagram в четверг.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Общество 39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.

Кино По новому роману Стивена Кинга снимут сериал Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.

Общество Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.

Политика Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Наука В Китае создали первого в мире эмбрион-химеру обезьяны и человека Международная команда ученых во главе с испанским биологом Хуаном Карлосом Изписуа создала в китайской лаборатории эмбрион-химеру обезьяны и человека.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Политика Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Происшествия Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Экономика Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области.

Политика Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.

Политика В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Политика Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2» Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».

Армия и оружие Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".