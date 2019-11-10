Шоумен и телеведущий Леонид Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор.

с чего всё началось

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.

Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

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