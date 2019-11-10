Общество

Российская газетаРоссийская газетаЛеонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации

74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
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с чего всё началось

Леониду Якубовичу провели операцию

Шоумен и телеведущий Леонид Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор.
РЕН ТВ02:02

Подробнее о событии

Якубович пошутил об «операции»: На носилках принесли на теннис

Life.ru05:45

Якубович шуткой ответил на вопрос о перенесенной операции

Известия05:46

Леониду Якубовичу провели операцию

РЕН ТВ02:02

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

RT на русском03:51

В Москве прооперировали Якубовича, пишут СМИ

РИА Новости02:30

Директор Якубовича прокомментировал слухи об операции телеведущего

Газета.Ru05:11

Якубович прокомментировал сообщения о его операции

Говорит Москва02:50
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:07, Ашберн

Леонид Якубович лег под нож хирурга

Вести.UZ08:04
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
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Ученые Томского политехнического университета провели исследование пластиковых изделий, изготовленных при помощи 3D-печати, которые в перспективе смогут заменить металлические коллиматоры, использующиеся при лечении онкологических заболеваний лучевой терапией.
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Происшествия

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Газета.Ru 03:58
Транспорт

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Общество

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Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

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В партии Зеленского сменился глава

Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
Газета.Ru 06:52
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Экономика

В России стали пить меньше пива

Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Ведомости вчера в 03:29
Армия и оружие

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Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
RT на русском 08 ноября в 10:42
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия

В Москве избили бывшего главу полиции чеченского города Аргун

Весьма 06:42
Гаджеты

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Новые умные часы Xiaomi Mi Watch получили поддержку операционной системы Wear OS.
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Об основных признаках и симптомах заболевания щитовидной железы у женщин проинформировал врач-эндокринолог из США Дипак Чопра.
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Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях

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Леонид Якубович
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Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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