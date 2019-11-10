Общество
Российская газетаЛеонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
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с чего всё началось
Шоумен и телеведущий Леонид Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор.РЕН ТВ02:02
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Наука
Пластик заменит металл в лучевой терапии
Ученые Томского политехнического университета провели исследование пластиковых изделий, изготовленных при помощи 3D-печати, которые в перспективе смогут заменить металлические коллиматоры, использующиеся при лечении онкологических заболеваний лучевой терапией.
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В России стартовали продажи билетов на поезда в Крым
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Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова
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В партии Зеленского сменился глава
Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.
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Общество
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Новейший российский ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Новые умные часы Xiaomi Mi Watch получили поддержку операционной системы Wear OS.
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Об основных признаках и симптомах заболевания щитовидной железы у женщин проинформировал врач-эндокринолог из США Дипак Чопра.
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Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
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Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
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В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
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Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
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Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
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Эксперты раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях
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Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
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