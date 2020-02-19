Общество

Bimru.ruBimru.ruЛеонид Якубович резко ответил сенатору по поводу пенсии

Получается, что сейчас он должен получать просто огромные деньги, хотя получает только 23 тыс. руб. На жалобу Якубовича ответил сенатор Валерий Рязанский. Тот призвал Якубовича и его коллег по шоу-бизнесу не жаловаться на низкие пенсии, поскольку, мол, они и так неплохо живут.
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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