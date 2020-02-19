Общество
Bimru.ruЛеонид Якубович резко ответил сенатору по поводу пенсии
Получается, что сейчас он должен получать просто огромные деньги, хотя получает только 23 тыс. руб. На жалобу Якубовича ответил сенатор Валерий Рязанский. Тот призвал Якубовича и его коллег по шоу-бизнесу не жаловаться на низкие пенсии, поскольку, мол, они и так неплохо живут.
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Якубович ответил поспорившему о пенсии сенатору: «Пусть в глаза скажет»
Московский Комсомолецвчера в 12:20
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