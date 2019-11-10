Общество
Газета.RuЛеонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ. Как отмечается, в медицинском учреждении ему поставили кардиостимулятор.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.РЕН ТВ02:02
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Газета.Ru вчера в 00:38
Происшествия
В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае
Ранее сообщалось, что в Новосёловском районе Красноярского края в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека и ещё восемь пострадали.
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране
Московский Комсомолец 10:11
Здоровье
6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США
По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Политика
Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса
Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.
Газета.Ru 10:36
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Здоровье
Эксперты сравнили вред маргарина и пальмового масла
Еще при СССР существовал ГОСТ, согласно которого очищенное пальмовое масло не представляло вреда здоровье.
Уфимские Заметки вчера в 09:11
Фигурное катание
Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае
Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
Политика
Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество.
ТАСС 09:52
Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли восемь человек
Как минимум восемь человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в населенном пункте Сулук (сирийская провинция Ракка), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Коммерсантъ 10:59
Общество
Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада
Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.
ПолитРоссия 07:18
Происшествия
Появилось видео загоревшегося в Египте украинского самолета
В сети появилось видео с загоревшимся в Египте после посадки самолетом авиакомпании SkyUp.
Lenta.ru 06:10
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге профессор истории убил и расчленил студентку
АН Между строк 02:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Здоровье
Безвредный вирус папилломы человека может защитить от рака кожи
По утверждениям медиков, вирус папилломы человека может защитить от рака кожи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:09
Транспорт
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Спорт
«Спартак» рискует пропустить турнир в США из-за визовых проблем
Московский "Спартак" в зимний перерыв может остаться без международного турнира Florida Cup, который будет проходить в январе в американском Орландо.
Вести.Ru 03:35
Экономика
Аналитики увидели первое за пять лет сокращение состояния миллиардеров
Совокупное состояние миллиардеров в Китае сократилось на 12,3% в долларовом выражении на фоне падающих фондовых рынков и слабой валюты, а также в связи с тем, что рост второй по величине экономики мира замедлился до самого низкого уровня почти за три десятилетия.
РБК 08 ноября в 03:50
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25