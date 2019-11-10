Общество
Газета.RuЛеонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ. Как отмечается, в медицинском учреждении ему поставили кардиостимулятор.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.РЕН ТВ02:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Футбол
«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.
Политика
Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Футбол
Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России
В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Киберспорт
Чемпионат мира по League of Legends выиграла команда из Китая
За победу коллектив получит более $ 800 тыс. Звание лучшего игрока финального матча получил Гао Tian Тьян Лин. В этом году чемпионат мира по League of Legends прошёл в трёх городах Европы – Берлине, Мадриде и Париже.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки
Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Общество
Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»
Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Армия и оружие
Курсанток Краснодарского училища летчиков начали обучать по программам боевой авиации
Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиации.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Футбол
«Шахтер» — «Динамо»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 14-го тура чемпионата Украины, информируют пресс-службы клубов.
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Армия и оружие
Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии
Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Общество
Со дня рождения Михаила Калашникова исполняется 100 лет
Исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова - советского и российского конструктора-оружейника, передает ОТР.
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).