Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.

с чего всё началось

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ. Как отмечается, в медицинском учреждении ему поставили кардиостимулятор.

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