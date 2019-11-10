Общество

Газета.RuГазета.RuЛеонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ. Как отмечается, в медицинском учреждении ему поставили кардиостимулятор.
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с чего всё началось

Леониду Якубовичу провели операцию

Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.
РЕН ТВ02:02

Подробнее о событии

Якубович пошутил об «операции»: На носилках принесли на теннис

Life.ru05:45

Якубович шуткой ответил на вопрос о перенесенной операции

Известия05:46

Якубович прокомментировал сообщения о его операции

Говорит Москва02:50

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

RT на русском03:51

В Москве прооперировали Якубовича, пишут СМИ

РИА Новости02:30

Леониду Якубовичу провели операцию

РЕН ТВ02:02

Директор Якубовича прокомментировал слухи об операции телеведущего

Газета.Ru05:11
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Леонид Якубович лег под нож хирурга

Вести.UZ08:04
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Футбол

«Важная победа дома с моим маленьким Спартаком». Жиго — о матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России опубликовал в своем Instagram фотографию с сыном с игры.
Спорт-Экспресс 11:49
Политика

Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
Армия и оружие

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Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Армия и оружие

Украинские военные в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие»

КП - Донецк вчера в 02:17
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

РБК 07:51
Футбол

Черчесов вызвал Ильзата Ахметова в сборную России

В ноябре сборной России предстоит провести два матча квалификации Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
Свободная Пресса 11:38
Киберспорт

Чемпионат мира по League of Legends выиграла команда из Китая

За победу коллектив получит более $ 800 тыс. Звание лучшего игрока финального матча получил Гао Tian Тьян Лин. В этом году чемпионат мира по League of Legends прошёл в трёх городах Европы – Берлине, Мадриде и Париже.
Чемпионат 11:09
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Происшествия

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 05:02
Политика

Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу

Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество

Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской

Вести.Ru 10:35
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Наука

Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
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Общество

Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
РИА Новости 09:24
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»

Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Дни24 вчера в 11:21
Армия и оружие

Курсанток Краснодарского училища летчиков начали обучать по программам боевой авиации

Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиации.
ТАСС 08:54
Общество

Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
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Армия и оружие

Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик

Красная весна вчера в 07:08
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 08 ноября в 06:15
Футбол

«Шахтер» — «Динамо»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» на матч 14-го тура чемпионата Украины, информируют пресс-службы клубов.
Спорт-Экспресс 09:25
Политика

США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Life.ru 12:22
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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Общество

Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе

Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru 04:55
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие

Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии

Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
Рамблер 08 ноября в 05:04
Общество

Со дня рождения Михаила Калашникова исполняется 100 лет

Исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова - советского и российского конструктора-оружейника, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03:10
Футбол

Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)

Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
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Леонид Якубович
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Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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