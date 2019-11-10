Общество
ИзвестияЛеониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы. Как сообщает телеканал РЕН ТВ 10 ноября, ему поставили кардиостимулятор. По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
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с чего всё началось
Шоумен и телеведущий Леонид Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор.РЕН ТВ02:02
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Происшествия
Следствие попросит об аресте подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Меру пресечения доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, который подозревается в убийстве девушки, будут избирать в понедельник, 11 ноября.
RT на русском 04:23
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.
Российская газета 05:36
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
Система поощрения аккуратных водителей может быть протестирована в следующем году, заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов.
РИА Новости вчера в 12:16
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»
Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Здоровье
Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата
Поскольку схему лечения назначили в Москве, а сама Аня из Тульской области, решение о том, закупать препарат на бюджетные деньги или нет, должны принять по месту проживания.
РИА Новости 00:00
Общество
Перечислены способы списания долгов за услуги ЖКХ
Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал, каким образом возможно избавиться от долгов по ЖКХ, передает RG.
Газета.Ru 04:52
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Коммерсантъ вчера в 16:04
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит новый 2,3-литровый силовой агрегат, который будут собирать на Заволжском моторном заводе.
Автоновости дня вчера в 07:28
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Теннис
Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне
Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году.
ТАСС Спорт вчера в 17:01
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания 03:32
Общество
Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
iXBT.com вчера в 02:12
Футбол
«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года
Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА автобус
News.ru 05:41