Шоумен и телеведущий Леонид Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор.

с чего всё началось

Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы. Как сообщает телеканал РЕН ТВ 10 ноября, ему поставили кардиостимулятор. По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.

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