Общество
Газета.RuЛеонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ. Как отмечается, в медицинском учреждении ему поставили кардиостимулятор.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.РЕН ТВ02:02
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Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
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Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru вчера в 19:36
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в доме
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
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Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Культура
Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»
После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
Вести ПК в Воронеже 02:45
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
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Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
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Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Армия и оружие
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Life.ru вчера в 05:41
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 08 ноября в 11:28
Культура
Нетребко прервала гастроли ради юбилейного концерта Пахмутовой
Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru вчера в 14:36
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Красноярском, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Транспорт
Фотографии интерьера новых поездов в Крым появились в сети
Газета.Ru 08 ноября в 11:21
Гаджеты
Новые флагманы Samsung Galaxy S11 получат более емкие батареи
Модели Samsung Galaxy S11+ и вовсе приписывают АКБ на 5000 мАч.
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 вчера в 10:38
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Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»
"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Вести.Ru вчера в 16:09
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00