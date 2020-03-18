Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ru«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте казанского клуба.
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В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
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На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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