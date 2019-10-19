Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuЛеонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Тренер Туктамышевой: «Она была готова гораздо лучше»

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Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

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Авербух: «Наши фигуристки настолько соревнуются друг с другом, что это психологически выхолащивает»

Sport24.ru06:16
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru вчера в 23:10
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Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
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Происшествия

В Турции погибла девочка из России

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Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
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В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
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Россиянин спас кошку от избивавших ее палками детей

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Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
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Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона

Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру вчера в 07:14
Происшествия

В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета

В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
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Армия и оружие

Коалиция США разбомбила в Сирии собственный склад боеприпасов

Политика Сегодня 16 октября в 19:05
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Экспериментального боевого робота «Маркер» впервые показали в России

Как сообщают РИА «Новости», боевая робототехническая платформа «Маркер» представлена на магнитогорском испытательном полигоне.
Военное дело 17 октября в 06:30
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Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы

Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
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Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском вчера в 05:53
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Microsoft просит пользователей компьютеров с Windows 7 обновить ОС

Корпорация Microsoft напомнила пользователям компьютеров, что поддержка операционной системы Windows 7 скоро прекратится.
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Политика

В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
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«Зеленое дерби». «Салават Юлаев» объявил состав на игру с «Ак Барсом»

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Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
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Hubble показал «портал в другое измерение»

Ученые даже сравнивают ее с "зияющим порталом в другое измерение". Однако на самом деле эта спиральная галактика является довольно обычной.
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
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Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты

Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
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Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Смена председателя Совета по правам человека может стать концом СПЧ

Новым председателем Совета по правам человека (СПЧ), консультативного органа при президенте, вместо Михаила Федотова может стать секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
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«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Азар не поможет «Реалу» в матче с «Мальоркой»

Бельгийский хавбек мадридского «Реала» Эден Азар не примет участия в поединке девятого тура чемпионата Испании против «Мальорки».
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Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

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Концерт Little Big в Калининграде отменяют из-за активиста

Концерт российской музыкальной группы Little Big в Калининграде могут отметить из-за активиста благотворительного фонда, который призвал запретить музыкальное шоу.
Газета.Ru вчера в 13:12
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На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК вчера в 10:44
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Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС 17 октября в 15:06
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