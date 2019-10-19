Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

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