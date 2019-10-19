Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Шоу-бизнес Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей Мария Порошина, являющаяся известной российской актрисой, приняла решение продемонстрировать многочисленным фанатам снимок, на котором запечатлен ее подросший сын и дочери.

Единоборства Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

Политика Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки» Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.

Происшествия В Турции погибла девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.

Футбол Зенит — Ростов 3:0 (Перерыв) 31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом». twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019 «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.