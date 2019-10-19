Фигурное катание
Газета.RuЛеонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Мария Порошина, являющаяся известной российской актрисой, приняла решение продемонстрировать многочисленным фанатам снимок, на котором запечатлен ее подросший сын и дочери.
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Происшествия
При прорыве дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути
Напомню, в результате прорыва дамбы на реке Сейба водой затопило два рабочих общежития артели холдинга "Сибзолото".
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
Автор канала заявил, что фото к нему попало от источника, который просил не раскрывать себя.
Происшествия
В центре Саратова неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова
Неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова в центре Саратова.
Происшествия
21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности
Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
Футбол
Спартак — Рубин 0:0
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
Игры
Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One
Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Политика
В Лондоне проходит многотысячный марш протеста против Brexit
В субботу в центре Лондона вышли на улицы десятки тысяч человек в знак протеста против Brexit.
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
Футбол
Зенит — Ростов 3:0 (Перерыв)
31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом». twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019 «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Происшествия
«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье
На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».