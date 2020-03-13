Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, действия Эр-Рияда являются шантажом, однако компания готова его выдержать, передает ТАСС.

Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ

Общество Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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Общество В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

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Политика Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.