Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЛеонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ

Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, действия Эр-Рияда являются шантажом, однако компания готова его выдержать, передает ТАСС.
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Саудовской Аравии предрекли крах в «нефтяной войне»

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ТАСС03:06
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Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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