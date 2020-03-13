Энергетика
РЕН ТВЛеонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ
Саудовская Аравия в большей степени зависит от цен на нефть, чем Россия, заявил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, действия Эр-Рияда являются шантажом, однако компания готова его выдержать, передает ТАСС.
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Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Фигурное катание
Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию
Общество
Минтруд пояснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет
Выплата устанавливается на год. Начисляться средства будут с 1 января 2020 года.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Общество
В Татарстане введен особый режим из-за коронавируса
Республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса по поручению Рустама Минниханова принял решение о введении в Татарстане особого санитарно-эпидемиологического режима.
Политика
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Происшествия
В Карибском море остановлен лайнер из-за коронавируса
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Здоровье
У жительницы Кирова тест-система подтвердила наличие коронавируса
Киров, 13 марта 2020, 15:07 — REGNUM У жительницы Кирова, которая недавно вернулась из Германии, тест-система подтвердила наличие коронавируса.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Общество
В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены
По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов, еще 19 отменены.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Кино
Прокат нового фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Бербанк, США, 13 марта 2020, 09:24 — REGNUM Выпуск фильма «Мулан» от студии Disney, планировавшийся на 27 марта, отменен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила режиссер картины Ники Каро 13 марта на своей официальной странице в Instagram.
Армия и оружие
Жители Донецка сообщили об артобстреле
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Здоровье
Коронавирус на Украине: в городе Радомышль ввели чрезвычайное положение
Киев, 13 марта 2020, 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Футбол
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Хоккей
НХЛ официально остановила сезон
Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса.