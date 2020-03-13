Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

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Гаджеты Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10 Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.

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