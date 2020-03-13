Энергетика
ИнфоросЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
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Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Финансы
Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году
В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10
Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.
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В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра
Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
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Курс доллара опустился ниже 73 рублей
По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
Общество
В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 13 марта в Петербурге и Ленобласти вводится режим повышенной готовности к ликвидации ЧС в связи с коронавирусом.
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Политика
Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН
В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
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Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены
Производство фильма студии Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" временно приостановлено из-за проблем, связанных с коронавирусом.
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Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса
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Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Футбол
УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
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Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
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Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
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В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы
Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
Общество
Джонсон «успокоил» по-английски: «Многие семьи потеряют близких»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации накануне, 12 марта, предупредил соотечественников о том, что многие семьи из-за пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) «потеряют близких раньше времени».
Футбол
Футболисты «Эвертона» находятся на карантине
Футболисты "Эвертона" находятся в самоизоляции из-за обнаружения симптомов коронавируса у одного из игроков команды, сообщает официальный сайт клуба.