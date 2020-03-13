Энергетика

ИнфоросЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией

Эхо Москвы05:02

Леонтьев заявил о готовности нефтяной отрасли выдержать шантаж Эр-Рияда

РБК04:50

Саудовской Аравии предрекли крах в «нефтяной войне»

Рамблер04:24

Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ

РЕН ТВ04:31

У саудитов всё плохо, а у России – нормально: «Роснефть» готовится победить в «поединке» с арабами

Накануне.Ru03:50

В «Роснефти» указали на уязвимости Саудовской Аравии в нефтяной войне

News.ru03:44

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

ТАСС03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:51, Ашберн

Комментарии

Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

РБК вчера в 20:50
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru 02:54
Шоу-бизнес

Клава Кока рассказала об отношениях с Егором Кридом и Моргенштерном

ОК! вчера в 08:45
Финансы

Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

В течение двух-трех лет курс рубля постепенно вернется на прежние позиции, считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф.
Российская газета 04:45
Происшествия

Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 06:22
Гаджеты

Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10

Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.
REGNUM 11 марта в 07:57
Происшествия

В Москве погиб человек из-за падения дерева во время сильного ветра

Сегодня МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве. Порывы могут достигать 25-ти метров в секунду.
Эхо Москвы 06:30
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Финансы

Курс доллара опустился ниже 73 рублей

По результатам торгов на Московской бирже сегодня утром курс доллара снизился до 73 рублей, а евро — до 82-х.
ЮГ Times 06:25
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
РИА Новости 04:22
Общество

В Петербурге ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 13 марта в Петербурге и Ленобласти вводится режим повышенной готовности к ликвидации ЧС в связи с коронавирусом.
Мегаполис онлайн 06:15
Финансы

Банк России предвидит ускорение инфляции

Как следует из материалов регулятора, инфляция в стране с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к целевому уровню в 4% быстрее, чем прогнозировалось ранее.
REGNUM 06:31
Политика

Кремль оценил перспективы саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН

В беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва получила определенные сигналы о том, что Великобритания также заинтересована в проведении такого саммита.
РИА Новости 05:38
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Кино

Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены

Производство фильма студии Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" временно приостановлено из-за проблем, связанных с коронавирусом.
Kinonews.ru 05:36
Политика

Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии

Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
РИА Новости 02:49
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс 11 марта в 13:26
Общество

Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Вести.Ru 04:35
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК вчера в 19:50
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит вчера в 05:19
Футбол

УЕФА приостановил розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
RT на русском 06:17
Шоу-бизнес

Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы

Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Live24 вчера в 08:09
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Армия и оружие

В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы

Багдад, 13 марта 2020, 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.
REGNUM 05:59
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Общество

64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
Краснодарские известия вчера в 11:45
Общество

Джонсон «успокоил» по-английски: «Многие семьи потеряют близких»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации накануне, 12 марта, предупредил соотечественников о том, что многие семьи из-за пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) «потеряют близких раньше времени».
Евразия Daily 05:58
Футбол

Футболисты «Эвертона» находятся на карантине

Футболисты "Эвертона" находятся в самоизоляции из-за обнаружения симптомов коронавируса у одного из игроков команды, сообщает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 05:50
Происшествия

Главу забайкальского муниципалитета заподозрили в халатности

REGNUM 04:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное