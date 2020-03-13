Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Авто Трехдверный Range Rover стал серийным От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.

Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Космос Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.

Политика Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.

Общество Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.

Энергетика Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу Выступая с заявлением по ситуации с коронавирусом 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что раз нефть сейчас так сильно подешевела, то Соединенные Штаты закупят ее побольше для своего стратегического резерва.

Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Игры GTA 6 могут анонсировать 20 марта Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.

Происшествия Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.