Энергетика
ИнфоросЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.
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Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией
Эхо Москвывчера в 05:02
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Комментарии
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The Economist (Великобритания): Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова (The Economist)
По данным на 11 марта, почти 1300 американцев заразились вирусом Covid-19.
Общество
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
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Трехдверный Range Rover стал серийным
От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
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«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения
Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
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Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные
Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Общество
У жены Трюдо обнаружили коронавирус
Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.
Политика
Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
Общество
Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий
Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.
Энергетика
Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу
Выступая с заявлением по ситуации с коронавирусом 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что раз нефть сейчас так сильно подешевела, то Соединенные Штаты закупят ее побольше для своего стратегического резерва.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Общество
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Общество
Телеведущая Жанна Бадоева застряла в США из-за коронавируса
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Политика
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Политика
США вызвали китайского посла из-за слов о причастности к коронавирусу
Госдепартамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне для комментария по поводу слов о причастности Штатов к распространению коронавируса SARS-CoV-2.