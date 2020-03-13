Энергетика

ИнфоросЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.
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У саудитов всё плохо, а у России – нормально: «Роснефть» готовится победить в «поединке» с арабами

Накануне.Ruвчера в 03:50

Леонтьев заявил о готовности нефтяной отрасли выдержать шантаж Эр-Рияда

РБКвчера в 04:50

Леонтьев: Саудовская Аравия больше зависит от цен на нефть, чем РФ

РЕН ТВвчера в 04:31

Саудовской Аравии предрекли крах в «нефтяной войне»

Рамблервчера в 04:24

Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией

Эхо Москвывчера в 05:02

В «Роснефти» указали на уязвимости Саудовской Аравии в нефтяной войне

News.ruвчера в 03:44

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

ТАССвчера в 03:06
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

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В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
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От обычного Range Rover трёхдверный Adventum Coupe отличается не только отсутствием задних дверных проемов: кузов внедорожника от передней до задней стойки отформован вручную из алюминиевых листов — нетронутыми остались только капот, крылья и крышка багажник.
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Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
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Космическую систему электроснабжения запатентовали российские учёные

Принцип действия космической солнечной станции заключается в следующем: орбитальная СЭС располагается на высоте до 1000 км, аккумулируя энергию солнца, а при пролёте над точками приёма, передаёт собранную электроэнергию на землю микроволновым способом.
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Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
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Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor вчера в 18:18
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Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился

Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
РИА Новости вчера в 11:49
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Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.
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На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
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Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.
Взгляд.ру вчера в 08:35
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Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу

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Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
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Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

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Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
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Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
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Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
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Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
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Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
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Госдепартамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне для комментария по поводу слов о причастности Штатов к распространению коронавируса SARS-CoV-2.
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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