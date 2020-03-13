Энергетика
ИнфоросЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Российская нефтяная отрасль может существовать в условиях санкций, колоссальных колебаний. У саудитов колоссальные социально-политические издержки. Вся их жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах, поэтому они гораздо более уязвимы в этой ситуации.
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Комментарии
Здоровье
Заразившаяся коронавирусом девочка два дня ходила в школу в Москве
Девочка, заразившаяся коронавирусом, два дня посещала школу в Москве, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Здоровье
На Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса
В Житомирской области Украины зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса. Скончалась 71-летняя женщина, сообщает "Газета.ру".
Общество
Чехия закрывает границу с 15 странами из-за коронавируса
Чехия вводит запрет на въезд иностранцев из 15 стран с высоким риском распространения коронавируса, а также на выезд собственных граждан в эти страны, сообщает министерство внутренних дел Чехии.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Жительница Ленинградской области оказалась заражена коронавирусом. Это первый случай, зафиксированный в регионе.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
Казахстан закрыл для граждан выезд в Россию и Киргизию
Казахстан временно ограничил пересечение границы с Россией и Киргизией по внутренним документам. Причиной стала коронавирусная инфекция.
Происшествия
В Подмосковье пресекли деятельность подделывающей документы ОПГ
В Московской области пресекли деятельность организованной преступной группировки и трёх лабораторий по подделке документов для мигрантов.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Авто
Компания Tesla выпустила миллионный электромобиль
Сообщается, что миллионным электрокаром, произведенным на производственной площадке автокомпании, стала Tesla Model Y. Кузов кроссовера окрашен в красный цвет.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Здоровье
В Хакасии ввели режим повышенной готовности
С сегодняшнего дня - 13 марта и по 15 мая Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС Хакасии переводится в режим повышенной готовности.
Общество
Мишустин рассказал о плюсах технического образования
Премьер РФ Михаил Мишустин обсудил со студентами Костромского государственного университета влияние современных цифровых технологий на систему высшего образования, плюсы и минусы болонской системы, и поделился своим мнением о том, какое образование - техническое или гуманитарное - лучше.
Общество
ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения официально назвала распространение коронавируса в мире пандемией.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону в Контиолахти состоится спринт у женщин
В пятницу, 13 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти состоится женский спринт.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
Происшествия
Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб
Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Футбол
«Ювентус» опроверг информацию о коронавирусе у Дибалы
Туринский "Ювентус" опроверг информацию о заражении аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы коронавирусом, передает ANSA со ссылкой на заявление клуба.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.