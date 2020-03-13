Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).

Общество Дерипаска призывает к полному карантину в России Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общество Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до ста тысяч человек.

Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Политика ЕС продлил на полгода санкции против россиян 20 февраля источник одной из делегаций проходившего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств ЕС заявил, что Евросоюз в марте, вероятно, продлит индивидуальные санкции против российских граждан.

Политика Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.

Происшествия В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.

Здоровье 15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.