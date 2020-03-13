Энергетика
ТАССЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
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Букмекеры оценили шансы Little Big на Евровидении после выхода песни
Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на Евровидении после премьеры клипа на песню «Uno».
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Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В Москве с 10 марта закрыли на карантин школу, которую посещала девочка-подросток, заразившаяся коронавирусом.
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Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
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Парламент Якутии одобрил федеральный законопроект о поправках к Конституции РФ
На внеочередном пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии 12 марта депутаты большинством голосов одобрили проект федерального закона о поправках к Конституции РФ.
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В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
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Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу
В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Вышел новый обзор BadComedian. В этот раз блогер критикует последнего «Терминатора»
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
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Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
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Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
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Вин Дизель заявил, что «Бладшот» запустит новую киновселенную
Общество
Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до ста тысяч человек.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Наука
Ученые рассчитывают найти темную материю в ближайшее время
Российские ученые спрогнозировали обнаружение частиц, из которых состоит темная материя.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
ЕС продлил на полгода санкции против россиян
20 февраля источник одной из делегаций проходившего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств ЕС заявил, что Евросоюз в марте, вероятно, продлит индивидуальные санкции против российских граждан.
Политика
Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса
Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Общество
В США разработают сайт для проверки на коронавирус
В США при поддержке компании Google будет разработан сайт, позволяющий пользователям самостоятельно проверить наличие симптомов коронавируса.
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Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Политика
Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании
Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
Здоровье
15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки
На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.