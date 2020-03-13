Энергетика

ТАССТАССЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

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РЕН ТВ04:31

В «Роснефти» указали на уязвимости Саудовской Аравии в нефтяной войне

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У саудитов всё плохо, а у России – нормально: «Роснефть» готовится победить в «поединке» с арабами

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Саудовской Аравии предрекли крах в «нефтяной войне»

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Петербург и Ленинградская область одновременно ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом в связи с угрозой распространения коронавируса.
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В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
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Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей

Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
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Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

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Самые дорогие в России гаражи продаются в Сочи (1,7 млн руб.), Владивостоке (625 тыс. руб.) и Москве (500 тыс. руб.), а дешевле всего они стоят в Челябинске (165 тыс. руб.), Волгограде и Омске (190 тыс. руб.) Ранее "Ъ" писал, что законопроект о "гаражной амнистии" разрабатывался Минэкономики совместно с Росреестром в течение двух лет.
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Курс рубля вернется к прежним позициям в 2022 году

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Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" собирается выпустить семь новых оригинальных сериалов.
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Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус

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Глава МИД Польши прокомментировал роль СССР в победе над фашизмом

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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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