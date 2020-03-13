Энергетика
ТАССЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Комментарии
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Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения
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СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
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Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате конфликта погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
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Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
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Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
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Руководство УЕФА приняло решение на некоторое время приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.
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Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
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Премьер Михаил Мишустин в ходе визита в окружную больницу Костромского округа №1 распорядился выделить 200 млн рублей на ремонт одного из корпусов учреждения.
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Курс доллара упал ниже ₽74 в начале торгов на Московской бирже
Курс доллара начал торги падением на 1,5%, до ₽73,72, курс евро — потерял 1,2% и опустился до ₽82,53.
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Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
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Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
"За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: пять в Москве, один в Московской области, три в Санкт-Петербурге, один в Ленинградской области, один в Пермском крае", - добавили в штабе.
Общество
В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Происшествия
У сотрудника штаб-квартиры МВФ обнаружили коронавирус
Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в пятницу, что один из его сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вашингтоне, заразился заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Здоровье
Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 196 человек
Политика
Киев признал взятые в рамках «Минска» обязательства
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что в соответствии с Минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса, передает ТАСС.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Общество
39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале
Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.