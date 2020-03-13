Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

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Происшествия У сотрудника штаб-квартиры МВФ обнаружили коронавирус Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил в пятницу, что один из его сотрудников, работающих в штаб-квартире в Вашингтоне, заразился заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

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