Энергетика

ТАССТАССЛеонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

Леонтьев отметил, что комментирует эту ситуацию как эксперт, а не представитель "Роснефти". По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Роснефть выразила готовность выдержать демпинг, организованный Саудовской Аравией

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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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