Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.

с чего всё началось

Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии. "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал музыкант в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 4

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.

Армия и оружие США испытали лазерное оружие против беспилотника Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана. 526

Общество Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.

Футбол Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Футбол Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“» Напомним, что футболист перешел в "Интер" летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду "Бешикташу", который затем выкупил контракт игрока.

Игры Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization. 37

Финансы Озвучен прогноз по курсу рубля к доллару и евро в начале лета Специалист полагает, что в скорой перспективе курс доллара к рублю может повыситься до отметки в 73-75 руб. за доллар, при этом евро может преодолеть рубеж в 80 руб. 49