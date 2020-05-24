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РИА НовостиЛепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии. "Бедные артисты, боже мой, голодают!" — сыронизировал музыкант в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который заявил, что сейчас в тяжёлом состоянии находятся музыканты, танцоры, актёры и артисты цирка. Они вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить», пожаловался продюсер.Говорит Москва06:50
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