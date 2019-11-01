с чего всё началось

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.

Технологии Apple запустила собственную стриминговую платформу Корпорация Apple в пятницу запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+.

Религия Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.

Единоборства РЕН ТВ покажет бой Емельяненко и Кокляева Телеканал РЕН ТВ возвращает формат спортивных трансляций спустя 18 лет, 29 ноября он покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

Экономика ФРС США понизила ключевую процентную ставку В ходе заседания члены комитета приняли решение сократить ключевую процентную ставку на 0,25%.

Здоровье Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность Врач-невролог Дмитрий Разумовский сообщил о том, что каждая десятая шапка в стране может привести к развитию рака.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Происшествия В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем В Тюмени благополучно сел SSJ-100 "Ямала" с отказавшим левым двигателем. Перед посадкой самолет выработал топливо.

Политика Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.

Общество Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Экономика Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы.

Единоборства Что говорят о бое Ковалёва с Альваресом Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заработает за поединок с Саулем Альваресом в десять раз меньше своего соперника, сообщают СМИ.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.