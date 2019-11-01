с чего всё началось

МИД Латвии признал известного певца Григория Лепса персоной нон грата. Теперь 57-летний российский исполнитель не сможет въехать на территорию Латвии. Информацию об этом у себя в Facebook разместил глава МИД республики Эдгар Ринкевич.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Гаджеты Смартфон Honor Magic 3 сможет работать в сетях 5G Бренд Honor, принадлежащий китайскому гиганту Huawei, в ближайшее время представит три смартфона с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Общество «Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара» Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».

Космос США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.

Общество Синоптики предсказали россиянам «розовую зиму» Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что россиян ждет "розовая зима".

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Технологии Google купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд Как и предполагалось, интернет-гигант Google заключил сделку по приобретению компании Fitbit, известного разработчика носимых устройств для фитнеса и здоровья.

Шоу-бизнес Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Общество С 1 ноября жизнь жителей России изменится Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.

Политика Лавров: Путин не видит себя укротителем гадюшника на Ближнем Востоке Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что президент России Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, не видит себя "укротителем гадюшника".

Происшествия Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Политика В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.

Футбол Мать Роналду: Мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей» Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Политика Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2» Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».

Гаджеты Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.