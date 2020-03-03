Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMЛера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

В предательстве старой дружбы обвинила Лера Кудрявцева генерального директора канала Муз-ТВ Армана Давлетярова в своем Instagram. Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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