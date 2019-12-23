Шоу-бизнес
РИА НовостиТелеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram. По словам Кудрявцевой, ей поставили импланты 15 лет назад.
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Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своём откровении, но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря.
— Лера Кудрявцева, российская актрисаРЕН ТВ вчера в 15:31
с чего всё началось
Как написала телезвезда в своем Instagram, импланты поставили ей 15 лет назад, причем производитель предоставлял пожизненную гарантию, а врач утверждал, что они перенесут любую нагрузку.Вечерняя Москвавчера в 15:35
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«Болезнь грудных имплантов»: звезды потеряли покой и сон из-за лопнувшей груди Леры Кудрявцевой
Комсомольская правдавчера в 17:50
Лера Кудрявцева перенесла операцию из-за силикона в груди: «Порван, протекает»
Московский Комсомолецвчера в 14:54
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