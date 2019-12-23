Шоу-бизнес
Газета.RuЛера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева. К своему посту она также прикрепила снимок из больничной палаты.
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с чего всё началось
Как написала телезвезда в своем Instagram, импланты поставили ей 15 лет назад, причем производитель предоставлял пожизненную гарантию, а врач утверждал, что они перенесут любую нагрузку.Вечерняя Москвавчера в 15:35
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Лера Кудрявцева оказалась на операционном столе из-за лопнувшего грудного импланта
Uznayvse.ruвчера в 15:43
Лера Кудрявцева перенесла операцию из-за силикона в груди: «Порван, протекает»
Московский Комсомолецвчера в 14:54
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