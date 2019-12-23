Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева. К своему посту она также прикрепила снимок из больничной палаты.
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Лера Кудрявцева
Наркоз еще не отошел, возможно завтра пожалею о своём откровении, но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря.
— Лера Кудрявцева, российская актрисаРЕН ТВ 15:31

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