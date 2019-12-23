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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева. К своему посту она также прикрепила снимок из больничной палаты.

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