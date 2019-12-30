Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта. В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Происшествия Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Политика Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.

Экономика Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Общество В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.

Политика Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.

Футбол Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда По информации Marca, 26-летний футболист решил покинуть немецкий клуб из-за покупки Эрлинга Браута Холанда, который станет его прямым конкурентом за место в стартовом составе.