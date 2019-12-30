Шоу-бизнес
Lenta.ruЛера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта. В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов
Пятый каналвчера в 20:02
«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди
Телепрограммавчера в 22:12
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
Политика
Путин и Меркель обсудили будущее «Северного потока-2»
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Происшествия
Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове
Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
Политика
«Оператор ГТС Украины» заявил о завершении переговоров с «Газпромом»
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил о завершении "переговорного марафона" с "Газпромом" в Вене.
Общество
ОАК: все российские гражданские самолеты могут переименовать
Все гражданские самолеты, производимые в России, могут переименовать, чтобы сделать линейку лайнеров с единым названием.
Наука
Физики продемонстрировали возможности кильватерного ускорителя частиц
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Фигурное катание
Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Кино
Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года
Журналисты уже называют «Кошек» главным провалом 2019 года. В России фильм выйдет 2 января.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Политика
Фраттини: Путин иногда ночевал в Кремле, чтобы не перекрывали движение
Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Экономика
Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке
Правительство России вместе с крупными банками обсуждает вопрос создания и развития новой авиакомпании на Дальнем Востоке, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Общество
Власти Москвы предупредили водителей о метели и гололеде
В Москве ожидаются снег, усиление ветра до 18 м/с и гололед, предупредил в Twitter Центр организации дорожного движения.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Политика
Украинский ведущий пообещал выпороть Зеленского розгами на конюшне
Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
Футбол
Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда
По информации Marca, 26-летний футболист решил покинуть немецкий клуб из-за покупки Эрлинга Браута Холанда, который станет его прямым конкурентом за место в стартовом составе.
Политика
Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Экономика
Доллар сорвал продажи дорогих квартир в Москве
По наблюдениям риелторов, многие состоятельные граждане, ранее планировавшие покупку дорогих квартир в Москве, сорвали сделки — большинство из них имеют сбережения в долларах, и тратить эти деньги в настоящее время невыгодно.
Общество
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская компания Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2".