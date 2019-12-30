Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruЛера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта. В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше.
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Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после удаления имплантов

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Лера Кудрявцева показала, что осталось от ее груди после операции

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«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов

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Lenta.ru 03:26
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Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедове

Пассажирский самолет Dreamliner авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Домодедово по технической причине.
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Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
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Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
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Журналисты уже называют «Кошек» главным провалом 2019 года. В России фильм выйдет 2 января.
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Экс-министр иностранных дел Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини рассказал, что Владимир Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы в столице не перекрывали дороги и у москвичей не возникало из-за этого проблем.
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Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
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Сергей Поярков, ведущий украинского телеканала «Прямой», которого связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко, пообещал выпороть действующего главу государства Владимира Зеленского розгами.
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Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
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