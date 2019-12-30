Шоу-бизнес
Газета.RuКудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram грудь после экстренной операции по удалению имплантов. В Stories она опубликовала видео, в котором ест и показывает изменившуюся фигуру. "Ну нет у нас ананасов", — констатирует она.
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«Нет у нас тут ананасов»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов
Пятый каналвчера в 20:02
«Жизнь – боль»: Кудрявцева впервые показала, как выглядит без силиконовой груди
Телепрограммавчера в 22:12
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