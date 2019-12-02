Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

Лера Кудрявцева рассказала, как пять лет жила с порванным имплантом в груди

Пятый канал10:43

«Зрелище не для слабонервных»: Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

Комсомольская правда01:44

"Хирурги, не несите пургу!": Кудрявцева показала на фото то, что отравляло её годами изнутри

Царьград08:33

«Вытекал он долго. Вычищали 4 часа». Лера Кудрявцева показала удаленные импланты

Фонтанка.Ру05:35

Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты

StarHit.ru04:00

Лера Кудрявцева рассказала подробно об опасности грудных имплантов

Петербургский дневник07:45

«Гадость жуткая»: Лера Кудрявцева показала протекший имплант из груди

7Дней.ру01:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:36, Ашберн
Фигурное катание

Евгения Медведева объяснила снятие с чемпионата России

ТАСС Спорт 07:51
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия вчера в 05:13
Хоккей

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с Канадой

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
RT на русском 11:49
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Происшествия

Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд

РБК 12:10
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Общество

В московский парк «Зарядье» завезли снег

Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Московский Комсомолец 03:41
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Piter.tv 00:31
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

В июле тело 23-летней стюардессы со следами удушения было найдено в московском отеле.
Известия 14:37
Армия и оружие

Иран предостерег от попыток слежки за совместными учениями с Россией

Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
РБК 14:53
Происшествия

В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера

На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП под Алуштой

ТАСС 14:27
Общество

Путин подписал закон о единой электронной очереди в детсады

Российский президент Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
RT на русском 12:25
Политика

Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе

Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов.
ТАСС 12:20
Общество

Суд отпустил бывших бойцов «Беркута»

Киевский апелляционный суд отпустил бывших бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, под личное обязательство.
Lenta.ru 15:30
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Super.ru 07:03
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия 00:32
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru вчера в 17:20
Политика

Президент подписал закон о виноградарстве и виноделии

Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России, который вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Российская газета 10:20
Единоборства

Тренер Емельяненко рассказал о плане Федора на бой против Джексона

Александр Мичков, наставник ветерана ММА Федора Емельяненко, поведал о тактике подопечного в поединке с американцем Куинтоном Джексоном.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество

В выходные в Ленобласти похолодает до минус 18 градусов

Piter.tv 09:32
Космос

Ученые обнаружили шесть раскаленных экзопланет

Ученым удалось определить три звездные системы со следами уноса планетного вещества на расстоянии от 160 до 440 световых лет от Солнечной системы, в каждой из них позднее были обнаружены экзопланеты.
Аргументы и Факты 25 декабря в 08:03
Происшествия

Генсек ООН осудил взрыв в Сомали

RT на русском 13:56
Армия и оружие

Боевики атаковали сирийскую армию в Идлибе

Террористы два раза атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, сообщил 28 декабря руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Известия 14:51
Фигурное катание

Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами

RT на русском 15:26
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ивана Игнатьева в казанский «Рубин».
Чемпионат 03:03
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Здоровье

Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
ToDay News Ufa 26 декабря в 11:39
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лера Кудрявцева
Российская актриса
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное