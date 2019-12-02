Шоу-бизнес
Газета.RuЛера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".
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«Зрелище не для слабонервных»: Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Комсомольская правда01:44
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